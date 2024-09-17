لابورت: البعض شكك في قدراتي لمجرد ذهابي إلى السعودية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

شدد الدولي الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر على قوة تنافسية الدوري السعودي.

وفاز إيمريك لابورت مؤخرا مع منتخب إسبانيا بقلب يورو 2024.

وقال لابورت عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قبل بطولة أمم أوروبا، شكك الكثير من الناس في قدرتي على لعب مثل هذه المباريات لمجرد ذهابي إلى السعودية".

أخبار متعلقة:
تشكيل أبطال أوروبا – صلاح أساسي مع ليفربول.. وموراتا يقود هجوم ميلان تشكيل أبطال أوروبا -مبابي وفينسيوس يقودان ريال مدريد أمام شتوتجارت.. وعودة بيلينجهام جورجينيو: عقلية أرسنال تحسنت.. نحن نسير في الطريق الصحيح إقالة لويس كاسترو من تدريب النصر

واستدرك "لكن في الواقع يجب أن يتذكروا أنني لاعب محترف وتنافسي للغاية. إذا كنت تنافسيا وتريد تحقيق أشياء كبيرة، فإنك تبذل قصارى جهدك للوصول إلى أعلى مستوى".

وأتم "أثبت أشخاص مثلي ونجولو كانتي في بطولة أوروبا أننا قادرون على الحفاظ على مستوانا".

ويملك لابورت عقدا مع النصر مستمر حتى عام 2026.

وشارك لابورت مع النصر في 44 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

لابورت النصر السعودي
نرشح لكم
بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفتتح مشواره في آسيا بالخسارة بثلاثية أمام الهلال مباشر أبطال آسيا - الريان (1)-(3) الهلال.. ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء إقالة لويس كاسترو من تدريب النصر ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق الشرق الأوسط: مؤشرات سلبية في حالة فهد المولد بعد حادث سقوطه من شرفة منزله بيرخفاين: على كومان أن يشاهد قبل أن يتحدث عن الدوري السعودي هاتريك بنزيمة وديابي لا يتوقف عن الصناعة.. اتحاد جدة يسحق الوحدة الدوري السعودي - ديانج يسجل أول أهدافه مع الخلود في تعادل مثير مع العروبة
أخر الأخبار
رودريجو: إندريك مجنون.. وأنشيلوتي وجهنا بشكل جيد 7 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - 10 مصريين في ربع نهائي باريس المفتوحة 7 ساعة | رياضات أخرى
المباراة الأكثر تهديفا في أبطال أوروبا.. بايرن يسحق دينامو زغرب بالـ 9 مع سوبر هاتريك كين 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مبابي وإندريك يسجلان .. ريال مدريد ينجو من فخ شتوتجارت بدوري الأبطال 7 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفربول يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية خارجية ضد ميلان 7 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محامي رمضان لـ في الجول: الطعن على قرار تبرئته طبيعي.. وسنتخذ خطوات جديدة 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تستأنف ضد إلغاء إيقاف رمضان صبحي 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – الجونة يتمم الاتفاق بشأن العش 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 2 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح