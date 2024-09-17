لابورت: البعض شكك في قدراتي لمجرد ذهابي إلى السعودية
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:13
كتب : FilGoal
شدد الدولي الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر على قوة تنافسية الدوري السعودي.
وفاز إيمريك لابورت مؤخرا مع منتخب إسبانيا بقلب يورو 2024.
وقال لابورت عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قبل بطولة أمم أوروبا، شكك الكثير من الناس في قدرتي على لعب مثل هذه المباريات لمجرد ذهابي إلى السعودية".
واستدرك "لكن في الواقع يجب أن يتذكروا أنني لاعب محترف وتنافسي للغاية. إذا كنت تنافسيا وتريد تحقيق أشياء كبيرة، فإنك تبذل قصارى جهدك للوصول إلى أعلى مستوى".
وأتم "أثبت أشخاص مثلي ونجولو كانتي في بطولة أوروبا أننا قادرون على الحفاظ على مستوانا".
ويملك لابورت عقدا مع النصر مستمر حتى عام 2026.
وشارك لابورت مع النصر في 44 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.
وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.
نرشح لكم
بمشاركة تريزيجيه.. الريان يفتتح مشواره في آسيا بالخسارة بثلاثية أمام الهلال مباشر أبطال آسيا - الريان (1)-(3) الهلال.. ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء إقالة لويس كاسترو من تدريب النصر ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق الشرق الأوسط: مؤشرات سلبية في حالة فهد المولد بعد حادث سقوطه من شرفة منزله بيرخفاين: على كومان أن يشاهد قبل أن يتحدث عن الدوري السعودي هاتريك بنزيمة وديابي لا يتوقف عن الصناعة.. اتحاد جدة يسحق الوحدة الدوري السعودي - ديانج يسجل أول أهدافه مع الخلود في تعادل مثير مع العروبة