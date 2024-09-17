لابورت: البعض شكك في قدراتي لمجرد ذهابي إلى السعودية

شدد الدولي الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر على قوة تنافسية الدوري السعودي.

وفاز إيمريك لابورت مؤخرا مع منتخب إسبانيا بقلب يورو 2024.

وقال لابورت عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "قبل بطولة أمم أوروبا، شكك الكثير من الناس في قدرتي على لعب مثل هذه المباريات لمجرد ذهابي إلى السعودية".

واستدرك "لكن في الواقع يجب أن يتذكروا أنني لاعب محترف وتنافسي للغاية. إذا كنت تنافسيا وتريد تحقيق أشياء كبيرة، فإنك تبذل قصارى جهدك للوصول إلى أعلى مستوى".

وأتم "أثبت أشخاص مثلي ونجولو كانتي في بطولة أوروبا أننا قادرون على الحفاظ على مستوانا".

ويملك لابورت عقدا مع النصر مستمر حتى عام 2026.

وشارك لابورت مع النصر في 44 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.