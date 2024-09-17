تشكيل أبطال أوروبا – صلاح أساسي مع ليفربول.. وموراتا يقود هجوم ميلان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهة ميلان الإيطالي في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد ميلان في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد.

وأجرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول تغييرين في تشكيل فريقه الأساسي بمشاركة كوستاس تسيميكاس بدلا من روبيرتسون، وكودي جاكبو بدلا من لويس دياز.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي –تسيميكاس

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا - جاكبو

ويلعب ليفربول في مجموعات دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني ولايبزيج وباير ليفركوزن من ألمانيا، وميلان وبولونيا من إيطاليا، وليل الفرنسي وأيندهوفن الهولندي وجيرونا الإسباني.

بينما جاء تشكيل ميلان كالآتي:

المرمى: مايك ماينان

الدفاع: كالابريا – توموري – بافلوفيتش – ثيو هيرنانديز

الوسط: لوفتيس تشيك – فوفانا – تيجاني ريندرز

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – ألفارو موراتا – رافاييل لياو

أما ميلان يلعب في دور المجموعات ضد كل من ليفربول الإنجليزي، وريال مدريد وجيرونا من إسبانيا، وكلوب بروج البلجيكي، وريد ستار الصربي، ودينامو زغرب الكرواتي، وجيرونا الإسباني وسلوفان براتيسلافا السلوفيكي.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا ميلان
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