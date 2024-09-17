تشكيل أبطال أوروبا -مبابي وفينسيوس يقودان ريال مدريد أمام شتوتجارت.. وعودة بيلينجهام

عاد جود بيلينجهام إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

ويلعب ريال مدريد ضد شتوتجارت الألماني في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وعاد النجم الإنجليزي بيلينجهام إلى قائمة ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا الفرنسي أوريلين تشواميني.

بينما يغيب براهيم دياز عن المباراة للإصابة، وأيضا يستمر غياب إدوارد كامافينجا وداني سيبايوس.

وأعلن كارلو أنشيلوتي تشكيل ريال مدريد لمواجهة شتوتجارت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز _ داني كارباخال – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي – تشواميني

أمامهما: فينيسيوس جونيور – بيلينجهام – رودريجو

خط الهجوم: كيليان مبابي.

وفي المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا يلعب ريال مدريد مع كل من:

بوروسيا دورتموند الألماني

ليفربول الإنجليزي

ميلان الإيطالي

أتالانتا الإيطالي

سالزبورج النمساوي

ليل الفرنسي

بريست الفرنسي

شتوتجارت الألماني