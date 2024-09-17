الزمالك يستعيد خدمات شحاتة.. والونش يواصل التأهيل

استعاد الزمالك خدمات محمد شحاتة لاعب الوسط الدولي بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض شحاتة للإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك أمام جور ماهيا الكيني ضمن ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وشارك محمد شحاتة في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 من المسابقة.

وشارك شحاتة عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الشرطة الكيني، وكانت عبارة عن شد خفيف في عضلة السمانة.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة على سلامة اللاعب، ليشارك بعدها محمد شحاتة في جميع فقرات المران البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والفنية بشكل طبيعي.

في المقابل واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وأدى "الونش" التدريبات التأهيلية سواء بالكرة أو بدونها تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وإشراف من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد فاز على الشرطة الكيني ذهابا بهدف دون مقابل.