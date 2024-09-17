إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

أحمد عابدين - يوسف عبد الحفيظ - سمير محمد - مصطفى أبو الخير - الأهلي

أعلن النادي الأهلي موافقته على إعارة أحمد عابدين مدافع الفريق الشاب إلى سيراميكا كليوباترا.

وجاءت الموافقة على إعارة المدافع الشاب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار الأهلي إلى أن الموافقة على إعارة عابدين لسيراميكا كليوباترا بعد التشاور مع مارسيل كولر المدير الفني والتأكيد على موهبة اللاعب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – سيراميكا يتفق مع أحمد أشرف لاعب الأهلي السابق لضمه خبر في الجول - بعد جلسة وكيله مع الأهلي.. استمرار إعارة قندوسي مع سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - البنك الأهلي يستفسر عن إمكانية ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا مصدر من سيراميكا لـ في الجول: مفاوضات أهلي طرابلس بشأن إيبوكا توقفت

وفي ذات الوقت يسعى الأهلي لمنح عابدين الفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر على صعيد الدوري الممتاز لاكتساب الخبرات خاصة أنه من المواهب التي تتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية.

ورفض كولر قبل ذلك عدة طلبات من أندية لضم عابدين على سبيل الإعارة لحاجة الفريق لجهوده خاصة في ظل النقص العددي في مركز قلب الدفاع في الأهلي.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي، قيد أحمد عابدين في قائمته الإفريقية إلى جانب كل من يوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير.

وخاض عابدين مباراتين مع الأهلي خلال الموسم الماضي.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أتم اتفاقه لضم أحمد أشرف لاعب شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

ولعب الجناح مع الأهلي في الموسم الماضي مباراتين لمدة 64 دقيقة.

الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد عابدين
نرشح لكم
غزل المحلة يتعاقد مع "بنشرقي" لافيينا مهاجم المصري ينضم للدوري المولدوفي ESPN: أيندهوفن في مفاوضات لضم بيريسيتش "العقد الأضخم في تاريخ النادي".. تقرير: آيك أثينا يتفق مع مارسيال لضمه كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فيليب ناسيمينتو دوري المحترفين - وينفول كوبينا ينضم إلى وادي دجلة خبر في الجول – حرس الحدود يتوصل إلى اتفاق لضم ثلاثة لاعبين في صفقات انتقال حر رغم نهاية فترة الانتقالات.. لوفرين ينتقل إلى باوك
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - عودة بيلينجهام.. ومبابي وفينسيوس أساسيان أمام شتوتجارت 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك يستعيد خدمات شحاتة.. والونش يواصل التأهيل 43 دقيقة | الكرة المصرية
إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
غزل المحلة يتعاقد مع "بنشرقي" لافيينا ساعة | الدوري المصري
الأهلي: تأخير تسلم درع الدوري بسبب الرغبة في حضور الجمهور للاحتفالية ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - مشاركة ميشالاك وعمر فرج لأول مرة.. وعودة فتوح 2 ساعة | الدوري المصري
جورجينيو: عقلية أرسنال تحسنت.. نحن نسير في الطريق الصحيح 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال آسيا - الريان (1)-(3) الهلال.. ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 3 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح