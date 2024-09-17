إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن النادي الأهلي موافقته على إعارة أحمد عابدين مدافع الفريق الشاب إلى سيراميكا كليوباترا.

وجاءت الموافقة على إعارة المدافع الشاب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار الأهلي إلى أن الموافقة على إعارة عابدين لسيراميكا كليوباترا بعد التشاور مع مارسيل كولر المدير الفني والتأكيد على موهبة اللاعب.

وفي ذات الوقت يسعى الأهلي لمنح عابدين الفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر على صعيد الدوري الممتاز لاكتساب الخبرات خاصة أنه من المواهب التي تتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية.

ورفض كولر قبل ذلك عدة طلبات من أندية لضم عابدين على سبيل الإعارة لحاجة الفريق لجهوده خاصة في ظل النقص العددي في مركز قلب الدفاع في الأهلي.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي، قيد أحمد عابدين في قائمته الإفريقية إلى جانب كل من يوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير.

وخاض عابدين مباراتين مع الأهلي خلال الموسم الماضي.

وكان سيراميكا كليوباترا قد أتم اتفاقه لضم أحمد أشرف لاعب شباب الأهلي في صفقة انتقال حر.

ولعب الجناح مع الأهلي في الموسم الماضي مباراتين لمدة 64 دقيقة.