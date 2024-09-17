غزل المحلة يتعاقد مع "بنشرقي" لافيينا

أتم نادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع محمد أشرف لاعب نادي لافيينا.

ويواصل غزل المحلة تدعيم صفوفه تحضيرا لخوض منافسات الدوري الممتاز بالموسم المقبل.

وأعلن غزل المحلة تعاقده مع محمد أشرف الشهير بـ "بنشرقي" لمدة 4 سنوات.

الجناح البالغ من العمر 24 عاما، يعد واحد من أفضل المواهب التي لمعت في دوري المحترفين خلال الموسم السابق.

وساهم أشرف في منافسة لافيينا على التأهل للدوري الممتاز بالموسم المنصرم، قبل أن تحسم أندية غزل المحلة وبتروجت وحرس الحدود بطاقات الصعود.

غزل المحلة تعاقد مع احمد حكم لاعب سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

كما أتم غزل المحلة التعاقد مع محمد حمدي زكي قادما من أسوان، وجدد تعاقد مدافعه عمرو الجزار حتى صيف 2027.