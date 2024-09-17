مران الزمالك - مشاركة ميشالاك وعمر فرج لأول مرة.. وعودة فتوح

شارك الثنائي كونراد ميشالاك وعمر فرج في تدريبات الزمالك الجماعية لأول مرة منذ الانضمام إلى القلعة البيضاء.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها مساء الجمعة المقبل في إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد فاز على الشرطة الكيني ذهابا بهدف دون مقابل.

وتعد هذه المشاركة الأولى للفلسطيني عمر فرج بعد إعلان النادي انضمامه من فريق أيك السويدي لمدة 4 مواسم.

وخاض عمر فرج التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية برفقة زملائه بالفريق خلال مران اليوم.

كما شارك البولندي كونراد ميشالاك في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وشارك ميشالاك في فقرات المران مساء اليوم سواء التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية مع زملائه بالفريق.

وانتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق بالتدريبات الجماعية.

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.