جورجينيو: عقلية أرسنال تحسنت.. نحن نسير في الطريق الصحيح

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

جورجينيو - أرسنال

يرى الإيطالي جورجينيو لاعب وسط أرسنال أن عقلية لاعبي فريقه تحسنت وباتت أفضل من الموسم المنصرم.

واختتم أرسنال منافسات الموسم الماضي في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الفائز باللقب.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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وقال جورجينيو في تصريحات للصحفيين: "عقلية الفريق تحسنت عن الموسم الماضي، وحققنا فوزا هاما رغم غياب لاعبين أساسين مثل مارتن اوديجارد وديكلان رايس".

وأضاف "الجميع يرغب في التطور والتحسن ويريد الأفضل للفريق. عندما تضع الفريق في الصدارة أعتقد أن أشياء جيدة يمكن أن تحدث. أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".

وفاز أرسنال على توتنام بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات.

فيما يتواجد أرسنال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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