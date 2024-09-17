مباشر أبطال آسيا - الريان (1)-(3) الهلال.. ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 18:42
كتب : FilGoal
يستضيف الريان القطري فريق الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويبدأ محمود تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريق الريان القطري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق71 ميتروفيتش يهدر ركلة الجزاء
ق70 الاستقرار أخيرا على احتساب ركلة جزاء للهلال
ق64 رأسية من ميتروفيتش ومطالبة بركلة جزاء
ق47 جووووول جيديس من صناعة بنشرقي
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 جووووول ليوناردو يضيف الثالث
ق42 جوووول كانسيلو
ق36 هدف عالمي يضيع من تريزيجيه بتسديدة من خارج منطقة جزاء تتحول إلى ركنية
ق20 بونو يمنع التعادل بعد رأسية رائعة
ق15 جووول سافيتش برأسية
ق3 تسديدة تريزيجيه في يد بونو
ق1 الهدف الأول يضيع مبكرا من الريان
انطلاق المباراة
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