التشكيل - تريزيجيه وبنشرقي أساسيان مع الريان.. والهلال بالقوة الضاربة في أبطال آسيا

يبدأ الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" والمغربي أشرف بنشرقي بشكل أساسي مع الريان القطري أمام الهلال السعودي.

أشرف بنشرقي النادي : الريان تريزيجيه النادي : الريان الريان الهلال

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

أما الهلال السعودي فيبدأ بالقوة الضاربة بتواجد ثنائي سعودي فقط في التشكيل الأساسي.

ولعب تريزيجيه مباراة مع فريقه القطري منذ انضمامه على سبيل الإعارة ونجح في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: جواو كانسيلو – كاليدو كوليبالي – حسان تامبكتي – رينان لودي.

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينيكوفيتش سافيتش – مالكوم - سالم الدوسري.

الهجوم: ماركوس ليوناردو – ألكسندر ميتروفيتش.

ويقام دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد، إذ يتنافس 12 ناديا من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

وتعتبر تلك المرحلة هي مرحلة غرب آسيا والتي تشمل الفرق العربية وفرق إيران.