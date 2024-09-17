كونراد: متحمس لأكون جزءا من عائلة الزمالك الكبيرة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك لاعب الزمالك

عبر كونراد ميشالاك لاعب الزمالك الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف القلعة البيضاء.

وكتب البولندي ميشالاك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "شكرا لجميع المعجبين الذين أظهروا لي الكثير من الحب في الرسائل الخاصة".

وأضاف "أقدر ذلك وأنا متحمس لأكون جزءا من عائلة الزمالك الكبيرة".

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وأعلن نادي الزمالك التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي ووقع على عقود الانتقال رسميا لصفوف القلعة البيضاء قبل عدة أيام.

وأتم مسؤولو الزمالك إجراءات قيد اللاعب في القائمتين المحلية والإفريقية.

وبذلك يصبح ميشالاك خامس صفقات الزمالك الرسمية في الصيف الجاري، بعد المغربي محمود بنتايك، والفلسطيني عمر فرج، والسنغالي سيدي ندياي ومحمد حمدي المعار من إنبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري في السعودية.

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