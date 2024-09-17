كما كشف في الجول.. الأهلي يرعى دلفي وربيع ياسين مديرا فنيا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 17:45

كتب : رضا السنباطي

ربيع ياسين

أتم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إجراءات رعاية نادي دلفي أحد اندية القسم الثاني ب.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اقتراب الأهلي من رعاية نادي دلفي بداية من الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدة رعاية النادي الأهلي لفريق دلفي ستكون 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.

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وعين الأهلي ربيع ياسين مديرا فنيا لفريق دلفي بعد إتمام إجراءات رعايته على أن يعاونه حمادة مرزوق.

وبدأ ربيع ياسين مهمته مع نادي دلفي وقاد المران الأول للفريق رفقة جهازه المعاون.

فريق دلفي بعد رعاية الأهلي سيتكون من بعض عناصر الفريق القديمة إضافة إلى بعض عناصر فريقي 2003 و2004 بالنادي الأهلي.

وفيما يتعلق بالفريق النسائي سيكتفي الأهلي بالحصول على عدد من لاعبات نادي دلفي على أن يبقى كل فريق منفصل في دوري السيدات.

وشهدت الفترة الماضية تواصل عدد من الأندية مع إدارة الأهلي للاتفاق على رعايتهم لتستقر الإدارة على فريق دلفي في نهاية الأمر.

ولن تكون تجربة الأهلي مع دلفي الأولى من نوعها، إذ يرعى نادي إنبي فريق بايونيرز ، ويرعى سيراميكا كليوباترا فريق ديروط.

الأهلي دلفي الدوري المصري
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