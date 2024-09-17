سبورت: إصابة جديدة لـ فيرمين لوبيز في التدريبات

تعرض فيرمين لوبيز لاعب برشلونة لإصابة جديدة خلال تدريبات الفريق.

وعاد اللاعب الإسباني للتو إلى تدريبات الفريق مرة أخرى بعد الإصابة العضلية التي عانى منها من قبل.

وحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليمنى.

وأفادت الصحيفة أنه من المقرر أن يغيب لعدة أسابيع عن الملاعب.

وتعتبر هذه الإصابة ليست انتكاسة للقديمة، فلا وجود أي رابط بينهما.

وتعد الإصابة القديمة عضلية أيضا لكن في ساقه اليسرى قبل أن يعود إلى تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

وأصيب لاعب الوسط يوم 3 سبتمبر الماضي في معسكر منتخب إسبانيا تحت 21 عاما وفي ذلك التوقيت حسب صحيفة ماركا أن برشلونة زعم بابتعاد فيرمين لمدة 3 أسابيع.

ويستعد الفريق الكتالوني لواجهة منافسه موناكو في افتتاح بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس المقبل.

وشارك فيرمين مع برشلونة في 3 مباريات خلال الموسم الجاري بواقع 57 دقيقة.

وتمكن فيرمين من الجمع بين الميدالية الأولمبية الذهبية مع إسبانيا في باريس 2024، وكذلك التتويج ببطولة يورو 2024.