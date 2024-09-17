إقالة لويس كاسترو من تدريب النصر

أعلن نادي النصر السعودي يوم الثلاثاء إقالة مدربه لويس كاسترو.

وأفاد النادي في بيان: "قررت شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول لويس كاستـرو".

وأضاف البيان "نقدر لكاسترو كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق".

قررت شركة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد لويس كاستـرو . مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق 💛 pic.twitter.com/H2SPhOMEdj — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 17, 2024

وتعادل النصر مع الشرطة العراقي في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة، لتستمر نتائج كاسترو السلبية هذا الموسم.

وحقق العالمي انتصارين فقط من أصل 6 مباريات في كافة المسابقات هذا الموسم.

ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق

قبل أيام، أوضحت جريدة عكاظ أن إدارة النصر توصلت لقناعة كاملة بعدم استمرار البرتغالي لويس كاسترو مع الفريق.

وأفاد التقرير أن إدارة النصر توصلت لهذا القرار بعد نقاشات طويلة.

وذكر التقرير أن بديله سيكون الايطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، بعد مفاضلة مع البرتغالي سيرجيو كونسياسو.

وخسر النصر جميع البطولات التي نافس عليها بقيادة كاسترو، حيث خسر لقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأسَي السوبر نهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال آسيا.

وفي مسيرة كاسترو لا توجد سوى بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في صيف 2023، حيث ظفر بها النصر على حساب الهلال في الطائف.

قبل أيام، علق أنطونيو تيكسيرا وكيل أعمال البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي على تقارير إقالته موكله.

وقال تيكسيرا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "لم يتم إبلاغنا بشيء حول عدم الاستمرار، كاسترو لديه شغف لتحقيق البطولات مع الفريق خلال الموسم الجديد".

وأضاف "كاسترو لم يحالفه التوفيق في السوبر، لكن لا أعلم شيئًا عن الآخرين وما إذا كانوا يريدون تحقيق البطولات أم لا".

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي، قبل أن يتعادل مع الرائد في افتتاح الدوري السعودي، ثم يهزم الفيحاء برباعية في الجولة الثانية.

وتعادل النصر مع أهلي جدة في الكلاسيكو، قبل أن يتعادل مع الشرطة العراقي في دوري الأبطال.

وقاد كاسترو النصر في 54 مباراة بجميع المسابقات ففاز بـ 36 مباراة وخسر في 9 وتعادل في 9، وحقق لقب البطولة العربية فقط.