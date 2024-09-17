أبو ظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباراة الأهلي في بطولة إنتركونتينينتال

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 16:39

كتب : FilGoal

الأهلي - جورماهيا

أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عن حصولها على حقوق بث مباراة الأهلي في بطولة إنتركونتينينتال.

وأشارت القناة إلى أنها ستبث مباراتي العين وأوكلاند سيتي والفائز بينهما ضد الأهلي في إنتركونتينينتالعلى قنواتها المفتوحة.

وستبث المباراتين على أبو ظبي بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط.

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ويلعب العين ضد أوكلاند سيتي يوم 22 سبتمبر الجاري في الإمارات.

وينتظر الأهلي مواجهة الفائز من المباراة على استاد القاهرة يوم 29 أكتوبر المقبل في الدور الثاني.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

وفي السياق ذاته قال مصدر من أوكلاند سيتي لـFilGoal.com :"تم إبلاغنا بالاستعداد لمواجهة العين الإماراتي في الدور التمهيدي من بطولة إنتركونتينينتال بشهر سبتمبر".

وضمن كل من: ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.

الأهلي أبو ظبي الرياضية إنتركونتينينتال
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