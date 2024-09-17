إصابة إياد العسقلاني بقطع في الرباط الصليبي

أصيب إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي بقطع في الرباط الصليبي، حسبما أعلن اللاعب.

وكتب العسقلاني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام يوم الثلاثاء: "الحمد لله دائما وابدا.. إذا أحب الله عبدا ابتلاه.. قطع في الرباط الصليبي".

وشارك العسقلاني كبديل في خسارة فريقه من كراسنودار في الدوري الروسي يوم السبت.

وكان إياد قد غاب عن المشاركة مع المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد باريس 2024 بسبب الإصابة.

وقتها أصيب مدافع الإسماعيلي السابق بتمزق في كعب القدم.

وتعافي لاعب منتخب مصر الأولمبي من الإصابة التي تعرض لها بنهاية الموسم الماضي، ولعب مواجهة روستوف ضد أورينبيرج كاملة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس روسيا أواخر أغسطس الماضي.

بعدها شارك لأول مرة في الدوري هذا الموسم، حين لعب كبديل في الفوز 4-1 على فريق فاكيل.

ويحتل روستوف المركز السابع برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

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