الأهلي يعلن تسلم درع الدوري بعد مباراة جور ماهيا

أعلن النادي الأهلي حصوله على موافقة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لاستلام درع الدوري المصري في الملعب عقب مباراة جور ماهيا المقبلة.

وأشار الأهلي إلى أنه قد تقدم بطلب لتسلم الدرع عقب نهاية المباراة لرغبته في الاحتفال به مع الجماهير وهو ما وافق عليه كاف.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا على استاد القاهرة يوم السبت المقبل 21 سبتمبر في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.

ومن المنتظر أن يتسلم الأهلي درع الدوري بتصميم جديد لأول مرة كما أعلنت رابطة الأندية في وقت سابق.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت في وقت سابق تسليم درع الدوري للأهلي في حفل بأحد الفنادق وأن تأخر تسليم الدرع من الموسم الماضي جاء بطلب من الأهلي ليكون لاعبيه والمدرب حاضرين بعد حصولهم على فترة إجازة.

وسيلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر عقب خوض مباراة جور ماهيا.