مؤتمر رودري: شاهدت مقتطفات من مباراة إنتر آلاف المرات.. ولا أفكر في الكرة الذهبية

أقر رودري لاعب مانشستر سيتي أنه شاهد مقتطفات من مباراة فريقه ضد إنتر ميلان آلاف المرات في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه إنتر في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وقال اللاعب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "أشعر الآن أن الناس يدركون عملي ويحاولون دفعي للفوز بالكرة الذهبية، أنا لا أفكر فيها، ولكنها ستكون حلما بالطبع، لم أتخيل أبدا أنني سأصل إلى هذه اللحظة".

وأضاف "يقول الناس ما يعتقدونه، في مركزي ألعب دورا مختلفا عن معظم اللاعبين، ولكن كرة القدم يمكن أن تكون جميلة لجميع المشاهدين".

وأكمل "يقدر الكثيرون دور لاعب خط الوسط لذا دعونا نرى ما سيحدث".

وأكد "شاهدت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي ضد إنتر مرتين، لكن شاهدت لقطات قصيرة منه لآلاف المرات".

وتابع "لقد شاهدنا المباراة مرة أخرى وقمنا بتحليلها لأن طريقة لعب الفريق لم تتغير كثيرا وكان من الرائع أن نراها مرة أخرى".

وواصل "كانت فترة رائعة والآن تستمر الحياة، نحن بحاجة إلى المضي قدما ومحاولة البدء بأفضل ما يمكن في الشكل الجديد للبطولة".

وعن مستقبه قال: "أمامي 3 مواسم في عقدي مع مانشستر سيتي ولذلك لا أفكر في أندية أخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا سعيد للغاية بكل ما حدث لي في السنوات الأخيرة، الفوز مع مانشستر سيتي والتتويج ببطولة يورو 2024 مع منتخب بلادي كان حلما، كل ذلك نتيجة العمل الجاد والاستمرارية وعدم الاستسلام".

وفاز مانشستر سيتي على إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي بهدف دون رد سجله رودري وتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.