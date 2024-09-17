مؤتمر جوارديولا عن أرقام هالاند والتنافس بين لاعبيه والاستعداد لإنتر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 15:25

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - هالاند

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن المواجهة المرتقبة التي تنتظر فريقه في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر.

ويحل إنتر ضيفا على سيتي في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، في تكرار لنهائي الموسم قبل الماضي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "لا أفكر كثيرا في المستقبل، كل تركيزي الآن منصب على الاستعداد لمباراة إنتر وكيفية تحقيق الفوز، دائما ما كنت أفكر بهذه الطريقة".

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وأضاف "العديد من الأمور يمكن أن تحدث في كرة القدم الحديثة، عليك أن تتعامل مع الوقت الراهن حتى المباراة القادمة".

وأكمل المدرب الإسباني "شاهدت نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر لأول مرة يوم أمس".

وتابع "إلكاي جوندوجان عاد، وعندما يكون لائقا للمشاركة يصبح الاختيار صعبا بين اللاعبين، عليهم أن يتنافسوا، سأحتاج للتدوير بين اللاعبين ولكن عليهم إثبات جاهزيتهم عندما أقوم بهذا الأمر، أرغب في مشاركتهم جميعا ولكن عليهم أن يتمتعوا بالجاهزية لتقديم الأداء المطلوب".

وعن مهاجمه المتألق إرلينج هالاند قال بيب "لا أتوقع أن يسجل هدفين أو ثلاثة في كل مباراة. في اللحظة التي لا يحدث فيها ذلك، لن تكون هناك مشكلة لأنني أعلم مدى جودته".

وواصل "اندهشت قليلا من أرقام هالاند، هل تعرفون لماذا؟ لأنني لعبت 11 عاما سجلت خلالها 11 هدفا، هذا الرجل سجل 9 أهداف في 4 مباريات، أمامه مباراة أخرى ويعادل مجموع أهداف مسيرتي الكروية".

هالاند سجل 9 أهداف في أول 4 مباريات بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي إرلينج هالاند
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