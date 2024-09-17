تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 14:31

كتب : FilGoal

محمد هاني - حسام عبد المجيد - الأهلي ضد الزمالك نهائي كأس مصر

ذكر موقع البطولة المغربي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استقر على طاقم التحكيم الذي سيقود القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي.

ويصطدم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا بالزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية.

وأفاد موقع البطولة المغربي أن الحكم الليبي معتز إبراهيم سيقود المباراة، بمساعدة مواطنه عطية أمسعد، والتونسي خليل الحساني، على أن يشغل الصومالي عبد القادر أرتان مهمة الحكم الرابع.

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ويدير الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل غرفة الفيديو، بمساعدة الحكم المغربي زكرياء برينسي.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وأضاف "يؤكد الطلب الكبير على تذاكر المباراة على أهمية واهتمام المباراة بين العملاقين المصريين. سيشهد الحدث اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا يتنافسان في ما يعد بأن يكون مواجهة مثيرة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.

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