مدير نابولي: نعمل على تجديد عقد كفاراتسخيليا

شدد جيوفاني مانا المدير الرياضي لنادي نابولي أنه يتم العمل الآن على تجديد عقد خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب الفريق.

وأشارت بعض التقارير الإخبارية أن كفاراتسخيليا يقترب من الرحيل في الصيف الماضي، إلا أن أنطونيو كونتي مدرب الفريق أوقف كل شيء وأقنعه بالبقاء.

وقال مانا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لا يزال عقد كفاراتسخيليا ساريا لمدة ثلاثة مواسم".

واختتم "كانت هناك أندية مهتمة بضم كفاراتسخيليا، لكننا أردنا الاستمرار معا، نحن نعمل الآن مع وكلائه لتمديد العقد".

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع نابولي حتى الآن، إذ تمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 5 مباريات لعبهم خلال الموسم الجاري، بواقع مباراة في كأس إيطاليا و4 في الدوري الإيطالي.

وتعاقد نابولي مع اللاعب الجيورجي في صيف 2022 مقابل 13 مليون يورو.

وتوج كفاراتسخيليا بالدوري الإيطالي مع نابولي في موسم قبل الماضي في إنجاز لم يحدث منذ أكثر من 30 عاما عندما كان دييجو أرماندو مارادونا لاعبا في الفريق.

وفي نفس موسم التتويج بالسكوديتو، حصل كفاراتسخيليا على جائزة لاعب العام.