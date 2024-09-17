الإعلان عن قميص برشلونة الثالث

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 13:30

كتب : FilGoal

قميص برشلونة الثالث لموسم 2024/2025

أعلن نادي برشلونة عن قميصه الثالث لموسمه الحالي 2024/2025.

وجاء القميص باللون الأخضر وهو لون لم يرتده الفريق خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي القميص من إنتاج شركة نايكي بشكل طبيعي والمصنعة للقميصين الأساسي والبديل.

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وكان برشلونة قد أعلن عن قميصه الأساسي باللون الأزرق والأحمر المعتاد، مع تواجد القميص البديل باللون الأسود.

وظهر في الإعلان عن القميص لاعبي الفريق إنيجو مارتينيز وجول كوندي وفيرمين لوبيز وأليخاندرو بالدي بالإضافة إلى أليكسيا بوتياس نجمة فريق السيدات.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبان برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وتمكن الفريق من الفوز بأول 5 مباريات في الدوري الإسباني تحت قيادة هانزي فليك المدرب الجديد لبرشلونة.

ويستعد برشلونة لافتتاح موسمه في دوري أبطال أوروبا بمواجهة موناكو خارج ملعبه.

برشلونة
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