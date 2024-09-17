الإعلان عن قميص برشلونة الثالث

أعلن نادي برشلونة عن قميصه الثالث لموسمه الحالي 2024/2025.

وجاء القميص باللون الأخضر وهو لون لم يرتده الفريق خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي القميص من إنتاج شركة نايكي بشكل طبيعي والمصنعة للقميصين الأساسي والبديل.

𝟏𝟖𝟗𝟗 💚 ¡Te presentamos la nueva tercera equipación! pic.twitter.com/fpDTOFod16 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2024

وكان برشلونة قد أعلن عن قميصه الأساسي باللون الأزرق والأحمر المعتاد، مع تواجد القميص البديل باللون الأسود.

وظهر في الإعلان عن القميص لاعبي الفريق إنيجو مارتينيز وجول كوندي وفيرمين لوبيز وأليخاندرو بالدي بالإضافة إلى أليكسيا بوتياس نجمة فريق السيدات.

ويحتل برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبان برصيد 15 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وتمكن الفريق من الفوز بأول 5 مباريات في الدوري الإسباني تحت قيادة هانزي فليك المدرب الجديد لبرشلونة.

ويستعد برشلونة لافتتاح موسمه في دوري أبطال أوروبا بمواجهة موناكو خارج ملعبه.