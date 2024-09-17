يد - الدرع يتحدث عن المواجهة المرتقبة ضد يحيى خالد في دوري الأبطال

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 13:07

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم كرة يد

تحدث يحيى الدرع نجم فريق فيزبريم لكرة اليد عن المواجهة المرتقبة ضد زميله السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي يحيى خالد في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل فيزبريم منافسه باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري الأبطال يوم الخميس.

وقال الدرع في تصريحات لموقع ناديه: "مواجهة يحيى خالد؟ من المؤكد أنها ستكون لحظة عاطفية، لأننا نلعب معا أيضا في المنتخب المصري. يحيى ليس مجرد زميل سابق لي، بل مثل أخي".

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وأضاف "يحيى خالد أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذلك يتعين علينا تحليل طريقه لعبه قبل لقاء الخميس".

وتابع "سنلعب ضده الآن كخصم في مباراة مهمة للغاية، حيث من المحتمل أن تكون معركة كبيرة، في إطار قانوني بطبيعة الحال".

وأكمل الدولي المصري "إنه أحد أبرز لاعبي باريس سان جيرمان، لذا يتعين علينا الاستعداد، ليس فقط له، بل وللآخرين أيضا".

وواصل "لن يكون الأمر سهلا من الناحية العاطفية، لكننا لاعبون محترفون. سيقاتل كل منا من أجل ناديه ويحاول تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب".

وكان فيزبريم قد انتصر على فوكس برلين في الجولة الأولى خارج أرضه الأسبوع الماضي.

وأكمل الدرع "نتطلع إلى خوض أول مباراة على ملعب فيزبريم أرينا في دوري الأبطال هذا الموسم بفارغ الصبر".

واستمر "لحسن الحظ، تمكنا من تحقيق بداية جيدة، حيث تمكنا من إسقاط فوكس برلين في الجولة الأولى. والآن نريد أن نسعد جماهيرنا في ملعبنا".

وأتم "نعلم أن الأمر لن يكون سهلا ضد باريس سان جيرمان، الذي يتواجد دائمًا في المراكز الأربعة الأولى بدوري الأبطال، لكننا سنبذل قصارى جهدنا. لديهم خبرة واسعة وذخيرة هجومية، نحتاج إلى التركيز بشكل أكبر وتوقع المزيد من الاحتمالات".

ويقع الفريقان سويا في المجموعة الأولى التي تضم 8 أندية، ومعهما سبورتنج لشبونة الذي يضم الحارس محمد علي.

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ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تلعب الفرق من الثالث إلى السادس ملحق مع الأندية الأربعة المتأهلة من المجموعة الثانية ليصعد رباعي في النهاية لربع النهائي.

وتغلب باريس سان جيرمان على يورفارم بيليستير من مقدونيا بنتيجة 31-29 في الجولة الأولى.

ونجح يحيى خالد في تسجيل ثلاثة أهداف خلال المباراة مع باريس سان جيرمان.

أما محمد علي فنجح في قيادة سبورتنج لشبونة للفوز على ويسلا بلوك البولندي بنتيجة 34-29.

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