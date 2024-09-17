ESPN: أيندهوفن في مفاوضات لضم بيريسيتش

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 13:00

كتب : FilGoal

هدف بيريسيتش

دخل نادي بي إس في أيندهوفن في مفاوضات مع إيفان بيريسيتش لضمه في صفقة انتقال حر خلال الفترة المقبلة.

وفسخ اللاعب البالغ من العمر 35 عاما عقده مع هايدوك سبليت الكرواتي في أغسطس الماضي.

وحسب شبكة ESPN فإن أيندهوفن في مفاوضات لضم الجناح الكرواتي لتعويض الرحيل المؤكد للمكسيكي هيرفينج لوزانو إلى سان دييجو الأمريكي في يناير المقبل.

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واتفق لوزانو مع ناديه الهولندي للرحيل إلى النادي الأمريكي الذي تأسس حديثا في يناير القادم مقابل 12 مليون يورو.

وعانى بيريسيتش من إصابة بقطع في الرباط الصليبي عندما كان في توتنام وبالرغم من ذلك انضم إلى هايدوك سبليت نادي طفولته أثناء إصابته.

ولعب بيريسيتش مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية في فترة التوقف الدولي السابق ضد كل من البرتغال وبولندا على الرغم من أنه لاعب حر.

وحصل بيريسيتش على جائزة أفضل لاعب كرواتي في عام 2014.

وتألق مع فولفسبورج وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان وبايرن ميونيخ.

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