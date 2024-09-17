بعد 9 أشهر.. كارلوس فيلا يعود من الاعتزال

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 12:59

كتب : FilGoal

كارلوس فيلا - لوس أنجلوس

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي عودة لاعبه السابق كارلوس فيلا عن قرار اعتزال كرة القدم.

كارلوس فيلا

النادي : لوس أنجلوس

لوس أنجلوس

وكان فيلا قد اعتزل كرة القدم في شهر يناير الماضي ولكنه قرر العودة عن قراره والتوقيع لمدة موسم إضافي مع لوس أنجلوس.

وكان فيلا قد انضم لفريق لوس أنجلوس في 2018 عام تأسيس النادي واستمر لمدة 6 سنوات برفقة الفريق قبل إعلان اعتزاله.

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وشارك صاحب الـ 35 عاما برفقة لوس أنجلوس في 188 مباراة وخلالها سجل 93 هدفا وصنع 54 آخرين.

وتوج فيلا مع لوس أنجلوس بالدوري الأمريكي في موسم 2021/2022.

وسبق لفيلا اللعب بقميص أرسنال وريال سوسيداد خلال مسيرته، كما شارك 72 مباراة دولية بقميص منتخب المكسيك وسجل فيها 19 هدفا وصنع 9 أهداف.

وتوج فيلا مع المكسيك بالكأس الذهبية مرتين في عامي 2015 و2009.

ويحتل لوس أنجلوس حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الغربية بالدوري الأمريكي واقترب من حسم تأهله للنهائيات.

كارلوس فيلا لوس أنجلوس الدوري الأمريكي
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