"العقد الأضخم في تاريخ النادي".. تقرير: آيك أثينا يتفق مع مارسيال لضمه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 12:14

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد وتشيلسي

توصل نادي آيك أثينا اليوناني إلى اتفاق مع أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد السابق لضمه في صفقة انتقال حر خلال الفترة الحالية.

وانتهى عقد المهاجم الفرنسي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

وحسب موقع سبورت 24 اليوناني فإن الاتفاق يعتبر هو الأضخم في تاريخ النادي اليوناني.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد فتح باب انتخابات المجلس الجديد يد - سند ويحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري الفرنسي ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر

وأفاد الموقع أن العقد سيكون لمدة 3 مواسم على أن يحصل مارسيال على مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون جنيه استرليني خلال مدة التعاقد.

ويضم آيك بين صفوفه إريك لاميلا لاعب روما وتوتنام وإشبيلية سابقا والذي اشتهر بأهدافه الرائعة.

وكذلك يلعب في آيك أثينا كل من المغربي نور الدين أمرابط وروبرتو بيريرا لاعب أودينيزي ويوفنتوس السابق، ودوماجوي فيدا مدافع منتخب كرواتيا.

ودرس نادي فلامنجو البرازيلي في وقت قريب التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لتعويض إصابة لاعبه بيدرو بقطع في الرباط الصليبي، لكن في النهاية اتفق مارسيال مع آيك أثينا.

وبدأ مارسيال مسيرته بقميص شباب ليون وانضم لموناكو في 2013 وبعد عامين ضمه مانشستر يونايتد وأعير لمدة 6 أشهر لإشبيلية الإسباني.

خلال مسيرته خاض مارسيال 317 مباراة بقميص يونايتد سجل خلالها 90 هدفا وصنع 47 وتوج بـ 5 ألقاب.

ميركاتو أنتوني مارسيال الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نور الدين أمرابط لاميلا
نرشح لكم
مدير نابولي: نعمل على تجديد عقد كفاراتسخيليا ESPN: أيندهوفن في مفاوضات لضم بيريسيتش مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال ماركا: ريال مدريد يتفق مع ميندي على تجديد تعاقده قائمة ريال مدريد - عودة بيلينجهام وتشواميني لمواجهة شتوتجارت.. وغياب دياز نوير: نريد أن نكون طرفا في نهائي أبطال أوروبا على ملعبنا "القصة مستمرة".. برشلونة يعلن تجديد تعاقد أيتانا بونماتي مؤتمر كارفاخال: انتظروني في حفل الكرة الذهبية.. وسأفعل أي شيء من أجل أنشيلوتي
أخر الأخبار
مدير نابولي: نعمل على تجديد عقد كفاراتسخيليا 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإعلان عن قميص برشلونة الثالث 28 دقيقة | الدوري الإسباني
يد - الدرع يتحدث عن المواجهة المرتقبة ضد يحيى خالد في دوري الأبطال 52 دقيقة | كرة يد
ESPN: أيندهوفن في مفاوضات لضم بيريسيتش 58 دقيقة | ميركاتو
بعد 9 أشهر.. كارلوس فيلا يعود من الاعتزال ساعة | أمريكا
موسيماني: خطوتي التالية ربما تكون مع أحد المنتخبات ساعة | الكرة الإفريقية
"العقد الأضخم في تاريخ النادي".. تقرير: آيك أثينا يتفق مع مارسيال لضمه ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد فتح باب انتخابات المجلس الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح