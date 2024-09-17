"العقد الأضخم في تاريخ النادي".. تقرير: آيك أثينا يتفق مع مارسيال لضمه

توصل نادي آيك أثينا اليوناني إلى اتفاق مع أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد السابق لضمه في صفقة انتقال حر خلال الفترة الحالية.

أنتوني مارسيال النادي : لاعب حر آيك أثينا

وانتهى عقد المهاجم الفرنسي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

وحسب موقع سبورت 24 اليوناني فإن الاتفاق يعتبر هو الأضخم في تاريخ النادي اليوناني.

وأفاد الموقع أن العقد سيكون لمدة 3 مواسم على أن يحصل مارسيال على مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون جنيه استرليني خلال مدة التعاقد.

ويضم آيك بين صفوفه إريك لاميلا لاعب روما وتوتنام وإشبيلية سابقا والذي اشتهر بأهدافه الرائعة.

وكذلك يلعب في آيك أثينا كل من المغربي نور الدين أمرابط وروبرتو بيريرا لاعب أودينيزي ويوفنتوس السابق، ودوماجوي فيدا مدافع منتخب كرواتيا.

ودرس نادي فلامنجو البرازيلي في وقت قريب التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لتعويض إصابة لاعبه بيدرو بقطع في الرباط الصليبي، لكن في النهاية اتفق مارسيال مع آيك أثينا.

وبدأ مارسيال مسيرته بقميص شباب ليون وانضم لموناكو في 2013 وبعد عامين ضمه مانشستر يونايتد وأعير لمدة 6 أشهر لإشبيلية الإسباني.

خلال مسيرته خاض مارسيال 317 مباراة بقميص يونايتد سجل خلالها 90 هدفا وصنع 47 وتوج بـ 5 ألقاب.