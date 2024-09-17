مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد فتح باب انتخابات المجلس الجديد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 11:55

كتب : أحمد الخولي

شعار اتحاد الكرة

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة في شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام الانتخابات بعدها بـ 75 يوما كحد أقصى".

ويتولى اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام المسؤولية منذ انتخابه في عام 2022.

أخبار متعلقة:
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: استقرينا على شكل الدوري "الاستثنائي" يد - سند ويحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري الفرنسي كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق

جمال علام تولى منصب رئيس اتحاد الكرة بعد فترة مؤقتة تولى خلالها لجنة برئاسة أحمد مجاهد مقاليد إدارة الكرة في مصر.

ويتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي من كل من جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

اتحاد الكرة
نرشح لكم
مهاجم المصري ينضم للدوري المولدوفي خبر في الجول – الإسماعيلي يتفق مع حلمي طولان لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: استقرينا على شكل الدوري "الاستثنائي" اعتزال أحمد نبيل "مانجا".. وتعليق صلاح محسن هنداوي: تركت العمل في كرة القدم لشعوري بالظلم.. ومبادرة من رئيس غزل المحلة رابطة الأندية: الأهلي هو من طلب تأجيل استلام الدرع.. والموعد المبدئي للموسم الجديد
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا عن أرقام هالاند والتنافس بين لاعبيه والاستعداد لإنتر 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مهاجم المصري ينضم للدوري المولدوفي 28 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الإسماعيلي يتفق مع حلمي طولان لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة ساعة | الدوري المصري
تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مدير نابولي: نعمل على تجديد عقد كفاراتسخيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الإعلان عن قميص برشلونة الثالث 2 ساعة | الدوري الإسباني
يد - الدرع يتحدث عن المواجهة المرتقبة ضد يحيى خالد في دوري الأبطال 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح