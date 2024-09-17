مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد فتح باب انتخابات المجلس الجديد
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 11:55
كتب : أحمد الخولي
كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة في شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام الانتخابات بعدها بـ 75 يوما كحد أقصى".
ويتولى اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام المسؤولية منذ انتخابه في عام 2022.
جمال علام تولى منصب رئيس اتحاد الكرة بعد فترة مؤقتة تولى خلالها لجنة برئاسة أحمد مجاهد مقاليد إدارة الكرة في مصر.
ويتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي من كل من جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس و الأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.
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