يد - سند ويحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري الفرنسي

اختير الثنائي المصري محمد سند لاعب نيم ويحيى خالد لاعب باريس سان جيرمان ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد يحيى خالد كأفضل ظهير أيمن في الجولة الثانية.

وذلك بعد تألقه أمام ليموج حين سجل 9 أهداف بينهم هدف الفوز في الثواني الأخيرة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز سان جيرمان 30-29.

فيما اختير محمد سند كأفضل جناح أيمن في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي بعد تسجيل 10 أهداف في فوز نيم على إيفري بنتيجة 31-28.

يذكر أن أحمد هشام "دودو" نجم مونبلييه اختير ضمن فريق الأفضل بالجولة الأولى.

وذلك عقب قيادة فريقه للفوز بنتيجة 31-18 على حساب سان رافائيل، بعدما سجل 9 أهداف في المباراة الافتتاحية لفريقه.

وفي دوري أوروبي آخر، اختير يحيى الدرع لاعب فيزبريم كأفضل صانع ألعاب ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري المجري.

وقاد الدرع فريقه للفوز على بالاتونفورد بنتيجة 38-28، حين سجل 6 أهداف.