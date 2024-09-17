ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

دخل نادي النصر السعودي في محادثات متقدمة مع ستيفانو بيولي المدير الفني الإيطالي لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وحسب التقارير الإخبارية فإن مستقبل البرتغالي لويس كاسترو المدرب الحالي للعالمي على المحك بعد النتائج غير المرضية للإدارة والجمهور.

وأفاد موقع ريليفو أن هناك محادثات متقدمة بين إدارة النادي السعودي ومدرب ميلان السابق لتدريب الفريق في حال تم الاستقرار على إقالة كاسترو في الفترة القادمة.

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ويعتبر ميلان فائزا في حال أتم النصر الاتفاق مع بيولي وأصبح المدير الفني، لأن بذلك سيتوقف الروسونيري عن دفع راتب بيولي.

ويمتد عقد بيولي مع ميلان ويحصل على راتبه بشكل طبيعي، بعد الاتفاق على إقالته بنهاية الموسم الماضي دون حصوله على راتبه بشكل كامل كدفعة واحدة.

وكان بيولي على أعتاب تدريب اتحاد جدة منذ أشهر، لكن لم تنجح المفاوضات في النهاية.

وزعمت صحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق أن استقالة لؤي ناظر بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة اتحاد جدة أدت إلى انهيار المفاوضات مع بيولي.

ويحتل النصر المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 نقاط بعد مرور 3 جولات.

وتعادل النصر مع الشرطة العراقي في أول مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمس الاثنين بهدف لكل فريق.

وتلقى النصر هزيمة كبيرة من منافسه الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي السوبر السعودي.

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