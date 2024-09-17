كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر

كشف مصدر من النادي الأهلي عن كواليس توقيع سالي منصور لاعبة كرة القدم النسائية لفريق الشعلة السعودي رغم توقيعها للأحمر.

وشدد المصدر على أن الأهلي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعبة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كان هناك رؤية في الأهلي للتعاقد مع لاعبتين من ذوي الخبرات في تكوين فريق الكرة النسائية وتم اختيار سالي منصور صاحبة الـ 35 عاما".

"سالي وقعت على عقود رسمية مع مروان النائب المسؤول عن تعاقدات قطاع الكرة النسائية في شركة الأهلي لكرة القدم".

وتابع "فوجئ الجميع داخل النادي الأهلي عقب الإعلان عن الصفقة وتقديمها بشكل رسمي من خلال حوار تم إذاعته على الصفحات الرسمية بتغيبها عن التدريبات منذ اليوم الأول، حاول النادي التواصل معها وفي نفس الوقت تتبع أخبارها واكتشفنا أنها وقعت لنادي الشعلة السعودي".

وواصل "النادي يدرس الآن كيفية الحفاظ على حقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها باعتبارها هاربة من التعاقد معه".

وأضاف "ديميتري ليبوف المدير الفني فريق الكرة النسائية أخبر النادي أنه لا يعاني من أزمة بسبب غيابا وسيتعامل مع الموقف ويعوض غيابها".

ومن المنتظر أن يفتتح الأهلي مواجهاته في الدوري المصري بمواجهة الزمالك لتكون المباراة الرسمية الأولى في تاريخ الفريقين.