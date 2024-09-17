كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 11:26

كتب : أحمد الخولي

سالي منصور - كرة قدم سيدات

كشف مصدر من النادي الأهلي عن كواليس توقيع سالي منصور لاعبة كرة القدم النسائية لفريق الشعلة السعودي رغم توقيعها للأحمر.

وشدد المصدر على أن الأهلي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعبة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "كان هناك رؤية في الأهلي للتعاقد مع لاعبتين من ذوي الخبرات في تكوين فريق الكرة النسائية وتم اختيار سالي منصور صاحبة الـ 35 عاما".

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم لـ الشعلة السعودي محسن هنداوي: تركت العمل في كرة القدم لشعوري بالظلم.. ومبادرة من رئيس غزل المحلة مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: استقرينا على شكل الدوري "الاستثنائي" اعتزال أحمد نبيل "مانجا".. وتعليق صلاح

"سالي وقعت على عقود رسمية مع مروان النائب المسؤول عن تعاقدات قطاع الكرة النسائية في شركة الأهلي لكرة القدم".

وتابع "فوجئ الجميع داخل النادي الأهلي عقب الإعلان عن الصفقة وتقديمها بشكل رسمي من خلال حوار تم إذاعته على الصفحات الرسمية بتغيبها عن التدريبات منذ اليوم الأول، حاول النادي التواصل معها وفي نفس الوقت تتبع أخبارها واكتشفنا أنها وقعت لنادي الشعلة السعودي".

وواصل "النادي يدرس الآن كيفية الحفاظ على حقوقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها باعتبارها هاربة من التعاقد معه".

وأضاف "ديميتري ليبوف المدير الفني فريق الكرة النسائية أخبر النادي أنه لا يعاني من أزمة بسبب غيابا وسيتعامل مع الموقف ويعوض غيابها".

ومن المنتظر أن يفتتح الأهلي مواجهاته في الدوري المصري بمواجهة الزمالك لتكون المباراة الرسمية الأولى في تاريخ الفريقين.

سالي منصور الأهلي كرة نسائية
نرشح لكم
كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم لـ الشعلة السعودي اسكواش - تأهل رباعي مصري لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة تنس - أنس جابر تعلن انسحابها من المتبقي بالموسم.. وموعد عودتها "القصة مستمرة".. برشلونة يعلن تجديد تعاقد أيتانا بونماتي كرة يد – بعد تدخل وزير الرياضة وحسن مصطفى.. مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا كرة طائرة - "تحقيق حلم الاحتراف".. زينة العلمي تعلن رحيلها عن الأهلي وفاة صديق العداءة الأوغندية الذي أحرقها حية الخامس إفريقيا والرابع عربيا.. تعرف على ترتيب مصر النهائي في بارالمبياد باريس 2024
أخر الأخبار
ESPN: أيندهوفن في مفاوضات لضم بيريسيتش 2 دقيقة | ميركاتو
بعد 9 أشهر.. كارلوس فيلا يعود من الاعتزال 4 دقيقة | أمريكا
موسيماني: خطوتي التالية ربما تكون مع أحد المنتخبات 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
"العقد الأضخم في تاريخ النادي".. تقرير: آيك أثينا يتفق مع مارسيال لضمه 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد فتح باب انتخابات المجلس الجديد ساعة | الكرة المصرية
يد - سند ويحيى خالد ضمن فريق الأفضل بالجولة الثانية للدوري الفرنسي ساعة | كرة يد
ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق ساعة | سعودي في الجول
كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح