مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: استقرينا على شكل الدوري "الاستثنائي"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 11:18

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أوضح مصدر من رابطة الأندية شكل الدوري الاستثنائي للموسم الجديد.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "الرابطة استقرت على إقامة دوري استثنائي في الموسم الجديد وسيكون بنظام دوري المحترفين".

وأضاف "سيقام الدور الأول من الدوري بشكله الطبيعي إذ ستواجه جميع الفرق بعضها البعض، ثم يلعب أصحاب المراكز العشرة الأولى على ترتيب الصدارة وأصحاب المراكز الثمانية الأخيرة على تفادي الهبوط في دوري فيما بينهم من دور واحد أيضا".

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وأنهى حديثه قائلا: "سنعرض شكل الدوري الجديد على الأندية في الاجتماع المقرر له غدا الأربعاء وسنحاول إقناعهم".

وانتهى موسم 2023-2024 في أغسطس الماضي.

ويطالب العديد من المسؤولين والجماهير بإيجاد طريقة مختلفة لإقامة الدوري، منعا لتكرار هذا التأخر في الانتهاء.

وعلى سبيل المثال، أبدى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي رفضه إقامة دوري استثنائي بشكل قاطع.

وقال الشريعي عبر قناة إم بي سي مصر في وقت سابق: "رابطة الأندية واتحاد الكرة يتقدمان دائما بشكاوى ضدي لأنني أسبب لهما الإزعاج.. أعترف أنني شخص مزعج جدا لكني مزعج في الأمور الصحيحة".

وأضاف "نظام الدوري البلجيكي تم تطبيقه في بلجيكا لتطويل عمر المسابقة، فكيف نطبقه في مصر لتقصير وقت المسابقة".

وواصل "أرفض لعب موسم استثنائي من الدوري المصري وتغيير شكل المسابقة وأتمسك بشكل الدوري العادي، ليس ذنبي أن المسابقات لا تعرف كيف تنهي الدوري في موعده الطبيعي".

وأتم تصريحاته "الاستثناء في مصر أصبح هو الأمر العادي والطبيعي، بطولة الكونفدرالية يشارك فيها بطل كأس مصر ولكن بسبب الاستثناء أكثر من مرة البعض أصبح يعتقد أن المشاركة في الكونفدرالية للمركزين الثالث والرابع في الدوري".

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