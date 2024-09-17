اعتزال أحمد نبيل "مانجا".. وتعليق صلاح

أعلن أحمد نبيل "مانجا" لاعب الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وسبق وأن لعب مانجا في الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة.

وتفاعل محمد صلاح لاعب ليفربول مع إعلان مانجا بالاعتزال إذ كتب له تعليق.

وكتب لاعب الوسط السابق عبر حسابه على إنستجرام "بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم اتخذت أصعب قرار في حياتي مع أكثر شيء أحبه وعشت فيها أفضل أيامي، قررت اعتزال كرة القدم".

وعبر مانجا عن رضاه بمسيرته إذ حقق 7 ألقاب مع نادي طفولته الأهلي.

وسرد مسيرته إذ كتب "لعبت 249 مباراة في الدوري الممتاز، و24 مباراة في كأس مصر، و12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، و8 مباريات في الكونفيدرالية".

وأيضا لعب في كأس العالم للأندية في المغرب وكأس العالم للشباب في كولومبيا وكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وشكر مانجا جميع الفرق التي لعب لها بداية من الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة والمصرية للاتصالات وتليفونات بني سويف وكذلك مجالس الإدارات والأجهزة الفنية والطبية ومسؤولي غرف الملابس واللاعبين.

وتزامل الثنائي محمد صلاح وأحمد نبيل في كأس العالم للشباب في كولومبيا.

وكتب صلاح معلقا لمانجا "بالتوفيق لك فيما هو قادم".