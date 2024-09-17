اعتزال أحمد نبيل "مانجا".. وتعليق صلاح

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

أحمد نبيل

أعلن أحمد نبيل "مانجا" لاعب الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وسبق وأن لعب مانجا في الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة.

وتفاعل محمد صلاح لاعب ليفربول مع إعلان مانجا بالاعتزال إذ كتب له تعليق.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال محسن هنداوي: تركت العمل في كرة القدم لشعوري بالظلم.. ومبادرة من رئيس غزل المحلة كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم لـ الشعلة السعودي اسكواش - تأهل رباعي مصري لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة

وكتب لاعب الوسط السابق عبر حسابه على إنستجرام "بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم اتخذت أصعب قرار في حياتي مع أكثر شيء أحبه وعشت فيها أفضل أيامي، قررت اعتزال كرة القدم".

وعبر مانجا عن رضاه بمسيرته إذ حقق 7 ألقاب مع نادي طفولته الأهلي.

وسرد مسيرته إذ كتب "لعبت 249 مباراة في الدوري الممتاز، و24 مباراة في كأس مصر، و12 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، و8 مباريات في الكونفيدرالية".

وأيضا لعب في كأس العالم للأندية في المغرب وكأس العالم للشباب في كولومبيا وكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وشكر مانجا جميع الفرق التي لعب لها بداية من الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة والمصرية للاتصالات وتليفونات بني سويف وكذلك مجالس الإدارات والأجهزة الفنية والطبية ومسؤولي غرف الملابس واللاعبين.

وتزامل الثنائي محمد صلاح وأحمد نبيل في كأس العالم للشباب في كولومبيا.

وكتب صلاح معلقا لمانجا "بالتوفيق لك فيما هو قادم".

أحمد نبيل مانجا الدوري المصري الاتحاد السكندري الأهلي محمد صلاح
نرشح لكم
مهاجم المصري ينضم للدوري المولدوفي خبر في الجول – الإسماعيلي يتفق مع حلمي طولان لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: استقرينا على شكل الدوري "الاستثنائي" رابطة الأندية: الأهلي هو من طلب تأجيل استلام الدرع.. والموعد المبدئي للموسم الجديد محامي فتوح: تم إطلاق سراحه وسيذهب لتعزية أسرة الضحية كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فيليب ناسيمينتو
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا عن أرقام هالاند والتنافس بين لاعبيه والاستعداد لإنتر 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مهاجم المصري ينضم للدوري المولدوفي 28 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – الإسماعيلي يتفق مع حلمي طولان لتدريب الفريق.. وجلسة حاسمة ساعة | الدوري المصري
تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ساعة | الدوري المصري
أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مدير نابولي: نعمل على تجديد عقد كفاراتسخيليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الإعلان عن قميص برشلونة الثالث 2 ساعة | الدوري الإسباني
يد - الدرع يتحدث عن المواجهة المرتقبة ضد يحيى خالد في دوري الأبطال 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل ساعات من غلق قيد السوبر الإفريقي.. صفقات الأهلي والزمالك 2 محامي عبد الله السعيد لـ في الجول: حصلنا من الأهلي على قيمة الغرامة.. وهذا المبلغ المتبقي 3 إكرامي: الحضري ليس صديقي ولكن.. هذا ردي على مقولة الخطيب وأصعب لحظة في مسيرتي 4 إخلاء سبيل أحمد فتوح