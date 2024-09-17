مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 10:23
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لأول مرة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
يانج بويز × أستون فيلا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.
يوفنتوس × إيندهوفن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
سبورتنج لشبونة × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ريال مدريد × شتوتجارت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بايرن ميونيخ × دينامو زغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ميلان × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري أبطال آسيا
شاندونج تايشان × سنترال كوست مارينز.. 1:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
جوانجو × يوكاهوما مارينوس.. 1:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
شنجهاي × شنهوا.. 3:0 مساء - بي إن سبورتس AFC.
بوريرام × فيسيل كوبي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
باختاكور × الوصل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
الريان × الهلال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
الدوري الإسباني
ريال مايوركا × ريال سوسيداد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
كأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر يونايتد × بارنسلي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا