مواعيد مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر - دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد.. وتريزيجيه يواجه الهلال

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 - 10:23

كتب : FilGoal

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا 2023-24

تنطلق اليوم بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد لأول مرة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

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يانج بويز × أستون فيلا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس.

يوفنتوس × إيندهوفن.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

سبورتنج لشبونة × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ريال مدريد × شتوتجارت.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بايرن ميونيخ × دينامو زغرب.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ميلان × ليفربول.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

شاندونج تايشان × سنترال كوست مارينز.. 1:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

جوانجو × يوكاهوما مارينوس.. 1:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

شنجهاي × شنهوا.. 3:0 مساء - بي إن سبورتس AFC.

بوريرام × فيسيل كوبي.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

باختاكور × الوصل.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الريان × الهلال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × ريال سوسيداد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد × بارنسلي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الثلاثاء محمود حسن تريزيجيه
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