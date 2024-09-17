محسن هنداوي: تركت العمل في كرة القدم لشعوري بالظلم.. ومبادرة من رئيس غزل المحلة

كشف محسن هنداوي لاعب غزل المحلة السابق عن تركه لكرة القدم بسبب شعوره بالظلم بعد الاعتزال.

وقال هنداوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تركت كرة القدم وأعمل في تجارة الحديد وهو العمل الخاص بوالدي وعائلتي لأنني تعرضت للظلم بعد اعتزالي وكان من الطبيعي أن أعمل في الكرة لأنه مجالي لكن هذا لم يحدث ولن أجلس دون عمل ولذلك قررت العمل في الحديد لأستطيع تدبير أموري".

ورد وليد خليل رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة عبر قناة صدى البلد قائلا: " محسن هنداوي من نجوم غزل المحلة وسيكون له دورا للعمل في النادي".

وكان هنداوي قد أنهى مسيرته بعمر 43 عاما مع نادي مركز شباب بسيون.

وبدأ محسن هنداوي مسيرته الكروية في دسوق ثم غزل المحلة وطلائع الجيش وسموحة والسكة الحديد قبل أن يعود إلى دسوق من جديد.

وسبق لهنداوي المشاركة في 3 مباريات دولية بقميص منتخب مصر الأول.