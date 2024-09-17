كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم لـ الشعلة السعودي

أعلن النادي الأهلي في شهر أغسطس الماضي تعاقده مع سالي منصور لتدعيم فريق سيدات كرة القدم.

وظهرت سالي منصور بقميص الأهلي كما ظهرت في مقطع فيديو للحديث عن انتقالها للفريق الأحمر.

وبالرغم من ذلك انضمت سالي منصور بشكل رسمي إلى صفوف فريق الشعلة السعودي.

وظهرت سالي منصور في الفيديو الدعائي لنادي الشعلة السعودية لتقديم لاعبي ولاعبات كرة القدم للموسم الجديد.

وبدأ الأهلي العام الماضي تكوين فريق سيدات كرة القدم من مواليد 2005، ويستهل الفريق مبارياته بمواجهة الزمالك في الدوري.

وكشف الأهلي عن تعيين ديميتري ليبوف كمدير فني لفريق كرة القدم للسيدات.

وبدأ ليبوف مهمته التدريبية منذ 2009 عندما عمل مساعدا بنادي ليون.

وسبق له العمل مع منتخب روسيا ونادي نابولي للسيدات قبل أن يتولى قيادة منتخبات شابات المغرب.

وكان قد تولى قيادة سامية أدم لاعبة منتخب مصر وقت احترافها بنادي نابولي للسيدات.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي.