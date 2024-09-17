اسكواش - تأهل رباعي مصري لربع نهائي بطولة باريس المفتوحة

حسم أربعة لاعبين مصريين تأهلهم إلى منافسات ربع نهائي بطولة باريس المفتوحة للاسكواش.

وتقام منافسات بطولة باريس المفتوحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الجاري كثاني بطولات الموسم الجديد.

وانطلقت منافسات اليوم الأول من ثمن النهائي وأسفرت عن تأهل رباعي مصري.

وتغلبت روان العربي على زميلتها سلمى هاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

بينما لعب علي فرج ضد الفرنسي جريجور مارشي وفاز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أما نور الشربيني فتأهلت بسهولة بعد الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل أمام توماتو هو لاعبة هونج كونج.

وأخيرا تغلب كريم عبد الجواد على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتستأنف مباريات ثمن النهائي يوم الثلاثاء.

وجاءت المباريات المتبقية كالآتي:

فريدة محمد × الأمريكية أماندا صبحي (1 ظهرا)

نوران جوهر × الويلزية تيسني ميرفي (2:30 ظهرا)

طارق مؤمن × الفرنسي بابتيستي ماسوتي (3:15 عصرا)

هانيا الحمامي × الإنجليزية جاسمين هوتون (7:30 مساء)

مصطفى عسل × المكسيكي ليونيل كارديناس (8:15 مساء)

فيروز أبو الخير × الإنجليزية جيورجينا كيندي (9:15 مساء)

مازن هشام × محمد الشربيني (10 مساء)