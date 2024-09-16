رابطة الأندية: الأهلي هو من طلب تأجيل استلام الدرع.. والموعد المبدئي للموسم الجديد

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

شريف صالح

كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية المصرية عن الموعد المبدئي لانطلاق الدوري المصري في موسم 2024/2025.

وقال صالح عبر قناة أون تايم سبورتس: "الموعد المبدئي لبداية الدوري سيكون بعد 15 أكتوبر والجدول سيعلن قبل بدايته".

وواصل " من الناحية القانونية نحن ممثلين للأندية ولا يمكن إجبارهم على شيء أجمعوا عليه

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وتابع "درع الدولي الجديد وصل منذ فترة طويلة ولكن الأهلي هو من طلب تأخير الاحتفال باللقب لكي يصل يتواجد المدرب واللاعبين الذين حصلوا على إجازة".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

رابطة الأندية شريف صالح الدوري المصري
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