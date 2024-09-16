رابطة الأندية: الأهلي هو من طلب تأجيل استلام الدرع.. والموعد المبدئي للموسم الجديد

كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية المصرية عن الموعد المبدئي لانطلاق الدوري المصري في موسم 2024/2025.

وقال صالح عبر قناة أون تايم سبورتس: "الموعد المبدئي لبداية الدوري سيكون بعد 15 أكتوبر والجدول سيعلن قبل بدايته".

وواصل " من الناحية القانونية نحن ممثلين للأندية ولا يمكن إجبارهم على شيء أجمعوا عليه

وتابع "درع الدولي الجديد وصل منذ فترة طويلة ولكن الأهلي هو من طلب تأخير الاحتفال باللقب لكي يصل يتواجد المدرب واللاعبين الذين حصلوا على إجازة".

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري في الموسم الماضي.