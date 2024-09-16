محامي فتوح: تم إطلاق سراحه وسيذهب لتعزية أسرة الضحية

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

الزمالك - أحمد فتوح

كشف أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح لاعب الزمالك مستجدات الحكم بإخلاء سبيلة في قضية القتل الخطأ بالقيادة تحت تأثير المخدرات.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال عبد العزيز عبر قناة إم بي سي مصر 2: "تم إطلاق سراح أحمد فتوح وهو الآن في الطريق إلى منزله".

وأضاف "أول شيء سيفعله فتوح هو التوجه إلى أسرة الضحية لتقديم واجب العزاء".

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وأتم تصريحاته "فتوح في حالة نفسية سيئة وأمله كله أن تقبل عائلة الضحية عزائه".

وقررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.

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