كما كشف في الجول - الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع فيليب ناسيمينتو

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 22:30

كتب : هاني العوضي

توقيع فيليب ناسيمينتو مع الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي فيليب ناسيمينتو قادما من جورنيك زابري البولندي.

ووقع ناسيمينتو على عقد لمدة 3 مواسم مقبلة مع الاتحاد.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل النادي لاتفاق مع اللاعب البرتغالي في وقت سابق.(طالع التفاصيل).

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ويلعب ناسيمينتو في مركز لاعب الوسط ويبلغ من العمر 29 عاما.

وتدرب اللاعب تحت قيادة كوزمين كونترا المدرب الروماني الشهير وكذلك ديليو روسي المدير الفني الإيطالي.

وشارك مع زابرزي في 6 مباريات خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

ولعب ناسيمينتو في الفئات السنية المختلفة لمنتخب البرتغال، إذ شارك في منتخب تحت 16 و17 و18 عاما.

وتزامل مع أندري سيلفا لاعب ميلان السابق ولايبزيج الحالي، وجيلسون مارتينز لاعب موناكو وأتليتكو مدريد السابق وأولمبياكوس الحالي.

وكذلك تزامل مع جواو بالينيا لاعب بايرن ميونيخ الحالي ودانييل بودينس لاعب الشباب السعودي.

فيلب ناسيمينتو الاتحاد السكندري
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