الخطيب: اعتذرنا عن عدم المشاركة في كأس مصر للحفاظ على لاعبي الأهلي

تحدث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية بين النادي وشركة سبيشيال جروب لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي.

وكشف الخطيب عن ضرورة تطوير بيئة التدريب لأي ناد محترف واستغلال التقدم العلمي والتكنولوجي.

وقال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الأهلي و"سبيشيال جروب" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي والرياضي: "الآن خلال 30 ثانية يمكن أن نعرف مشكلة مرضية بسبب التطور المذهل الذي نعيش فيه".

وتابع "بشكل شخصي مريت بتجربة مرضية عام 1971، بسبب دخولي المستشفى سنويا لمعاناتي من حساسية الصدر منذ الصغر وعدم معرفتي بذلك، وعلمت أن ذلك الجهاز الطبي يمكنه الكشف عن ذلك بسهولة حاليا".

وكشف الخطيب "نجاح أي نادي محترف يعتمد على قدرته في تطوير بيئة التدريب، والأهلي كأكبر نادي في إفريقيا نعلم جيدا أن إنجازاته في جميع الألعاب تأسست على تجهيز لاعبينا عن طريق بيئة ملائمة، والآن نستغل التقدم العلمي والتكنولوجي".

وأوضح "يجب النظر إلى إجهاد لاعبينا الذين يلعبون بشكل متواصل ومتلاحم منذ ثلاث سنوات ولذلك نحتاج لبرامج تعمل على علاج هذا الضغط، مما جعلنا نعتذر عن عدم المشاركة في كأس مصر بسبب ضغط الجدول والخوف على لاعبينا من الانهيار".

واختتم رئيس النادي الأهلي تصريحاته "هدفنا من التعاقد مع هذه الشركة الناشطة في المجال الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي هو الوقاية من الوقوع في الإصابات والإجهاد من خلال القراءة وتحليل البيانات المستقبلية ودائما نأخذ وقت في حسم أي قرار لأننا نريد دائما الأفضل".