دوري أبطال آسيا – العين يتعادل مع السد.. والنصر يتعثر في العراق بدون رونالدو

استهل العين الإماراتي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة البطولة بتعادل مع السد القطري بهدف لكل فريق.

وتعادل العين بعدما تأخر في النتيجة في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

تقدم السد في الدقيقة 45 بهدف سجله أكرم عفيف مستغلا خطأ 3 من مدافعي العين ثم وضع الكرة في الشباك بسهولة.

أكرم عفيف يفتتح التسجيل للسد القطري ⚽️#دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/whmAiHRWen — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2024

ونجح العين في تسجيل التعادل في الدقيقة 80 بهدف سجله ماتياس بالاسيوس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

الشرطة العراقي – النصر السعودي

في مباراة أخرى تعادل النصر السعودي خارج ملعبه مع الشرطة العراقي بهدف لكل فريق.

وأقيمت المباراة في ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب المرض.

النصر تقدم في الدقيقة 14 بهدف سجله سلطان الغانم.

سلطان الغنام يفتتح التسجيل للنصر السعودي#دوري_أبطال_اسيا pic.twitter.com/LF6q8tONip — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 16, 2024

قبل أن يتعادل الشرطة في الدقيقة 24 عن طريق محمود داوود.

وتقام بطولة دوري أبطال آسيا هذه النسخة بشكل جديد يشبه دوري أبطال أوروبا بنظام المجموعة الواحدة للقسم الشرقي وأخرى للغربي.

ويتأهل أول 8 فرق في كل مجموعة لدور الـ16 من البطولة وتستمر الأدوار بشكل طبيعي حتى النهائي.