دوري أبطال آسيا – العين يتعادل مع السد.. والنصر يتعثر في العراق بدون رونالدو

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 21:26

كتب : FilGoal

السد القطري - العين الإماراتي

استهل العين الإماراتي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة البطولة بتعادل مع السد القطري بهدف لكل فريق.

وتعادل العين بعدما تأخر في النتيجة في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

تقدم السد في الدقيقة 45 بهدف سجله أكرم عفيف مستغلا خطأ 3 من مدافعي العين ثم وضع الكرة في الشباك بسهولة.

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ونجح العين في تسجيل التعادل في الدقيقة 80 بهدف سجله ماتياس بالاسيوس بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

الشرطة العراقي – النصر السعودي

في مباراة أخرى تعادل النصر السعودي خارج ملعبه مع الشرطة العراقي بهدف لكل فريق.

وأقيمت المباراة في ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب المرض.

النصر تقدم في الدقيقة 14 بهدف سجله سلطان الغانم.

قبل أن يتعادل الشرطة في الدقيقة 24 عن طريق محمود داوود.

وتقام بطولة دوري أبطال آسيا هذه النسخة بشكل جديد يشبه دوري أبطال أوروبا بنظام المجموعة الواحدة للقسم الشرقي وأخرى للغربي.

ويتأهل أول 8 فرق في كل مجموعة لدور الـ16 من البطولة وتستمر الأدوار بشكل طبيعي حتى النهائي.

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