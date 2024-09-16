الأهلي يتعاقد مع شركة روزناما لإدارة قناة النادي

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 21:02

كتب : حسام نور الدين

مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع شركة روزناما من أجل إدارة قناة النادي خلال الفترة المقبلة.

واتخذ مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة محمود الخطيب قراره بالتعاقد مع شركة روزناما لإدارة قناة النادي.

ومن المقرر أن يعرض هشام جمال رئيس مجلس إدارة شركة روزناما بعرض التصور النهائي لمحتوى القناة خلال الاجتماع المقبل.

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وسيتم تحديد موعد عودة البث المباشر للبرامج خلال الاجتماع القادم.

وكان الأهلي قد قرر إيقاف البث المباشر لقناته الفضائية بداية من 18 يوليو الماضي.

وجاء ذلك بعد نهاية تعاقد النادي مع شركة "بريزنتشين لايف" الذي ينتهي عملها بنهاية شهر يوليو.

وعلى جانب آخر يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي الفريق الكيني مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الفريق الأحمر.

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