ماركا: ريال مدريد يتفق مع ميندي على تجديد تعاقده

أتم نادي ريال مدريد الإسباني اتفاقه مع الفرنسي فيرلاند ميندي لتجديد تعاقده.

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وكشفت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد بالفعل أتم تجديد تعاقد ميندي حتى موسم 2026-2027.

مع وجود خيار التجديد لموسم آخر بعد نهاية التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يعلن ريال مدريد عن تجديد التعاقد بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.

وانضم ميندي البالغ من العمر 29 عاما لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من ليون الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وفاز ميندي مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات، والسوبر الأوروبي مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة والسوبر الإسباني 3 مرات.