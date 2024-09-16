بعد أحداث مباراة العراق.. استقالة الاتحاد الكويتي لكرة القدم

تقدم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم باستقالته بعد اجتماع طارئ لأعضائه.

ويأتي استقالة مجلس إدارة الاتحاد على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة العراق في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء بيان الاتحاد الكويتي كالآتي: "استقالة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي من منصبه وتكليف الأمين العام بالتكليف بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد واستكمال مدة المجلس الحالي".

وشهدت المباراة سوء تنظيم وفوضى في دخول الجماهير للملعب بسبب عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد الخاصة بكل فرد من الجمهور، مع دخول عدد كبير من الجماهير إلى الملعب دون أن يحمل تذاكر.

كما أقيمت المباراة في طقس حار ودرجة حرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية وعدم توفير مياه شرب للجمهور، الأمر الذي أدى إلى حالات إغماء واختناق بين الجماهير الحاضرة.

وتعادل المنتخبان الكويتي والعراقي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جابر الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

التعادل رفع منتخب الكويت رصيده لنقطتين، فيما وصل المنتخب العراقي للنقطة الرابعة، ليتساوى في صدارة الترتيب مع الأردن وكوريا الجنوبية.