تنس - أنس جابر تعلن انسحابها من المتبقي بالموسم.. وموعد عودتها

أعلنت التونسية أنس جابر لاعبة التنس انسحابها من المتبقي بالموسم بسبب الإصابة.

وتعاني أنس جابر من إصابة في الكتف تسببت في انسحابها من الكثير من البطولات هذا العام.

وغابت أنس جابر أيضا عن منافسات أولمبياد باريس الأخيرة خوفا من تفاقم إصابتها.

وكشفت أنس جابر عن استعدادها للعودة مجددا في أستراليا 2025.

ونشرت أنس جابر على حساباتها الرسمية:

"هذا العام كان صعبا جدا بالنسبة لي، وكرياضيين نعلم أن الاستشفاء جزء من رحلة الرياضي".

"بسبب إصابتي المستمرة في الكتف، اتخذت أنا وفريقي الطبي قرارا صعبا بالغياب عن ملاعب التنس في المتبقي من الموسم".

"خلال إتمام عمليات الاستشفاء، سأفرغ نفسي للأعمال الخيرية من أجل صناعة فارق حقيقي في العالم".

"أشكركم على كل الدعم ولا يمكنني الانتظار من أجل العودة مجددا بشكل أقوى، سأراكم في ملعب التنس ببطولة أستراليا 2025".

ونجحت أنس جابر في الوصول لنهائي ثلاث بطولات كبرى من بطولات التنس "جراند سلام" لكنها لم تحقق لقب أي منهم.

وشاركت أنس جابر في دورة الألعاب الأولمبية ثلاث مرات في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وأخيرا طوكيو 2020.