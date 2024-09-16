قائمة ريال مدريد - عودة بيلينجهام وتشواميني لمواجهة شتوتجارت.. وغياب دياز

استعاد ريال مدريد نجمه جود بيلينجهام العائد من الإصابة وذلك في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد شتوتجارت الألماني في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا، على ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

وعاد النجم الإنجليزي بيلينجهام إلى قائمة ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا الفرنسي أوريلين تشواميني.

بينما يغيب براهيم دياز عن المباراة للإصابة، وأيضا يستمر غياب إدوارد كامافينجا وداني سيبايوس.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليس

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – داني فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

الوسط: بيلينجهام – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – تشواميني – أردا جولير

الهجوم: فينيسيوس – كيليان مبابي – رودريجو – إيندريك

وفي المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا يلعب ريال مدريد مع كل من:

بوروسيا دورتموند الألماني

ليفربول الإنجليزي

ميلان الإيطالي

أتالانتا الإيطالي

سالزبورج النمساوي

ليل الفرنسي

بريست الفرنسي

شتوتجارت الألماني