دوري المحترفين - وينفول كوبينا ينضم إلى وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة ضم وينفول كوبينا لاعب فريق بتروجت في صفقة انتقال حر.

وينفول كوبينا النادي : لاعب حر وادي دجلة

وكان قد ارتبط اسم كوبينا خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.

ونجح كوبينا في تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز رفقة بتروجت قبل أن يرحل بعد انتهاء تعاقده.

ويستعد وادي دجلة لخوض منافسات دوري المحترفين بالموسم الجديد.

ويستهل وادي دجلة مشواره بمواجهة طنطا في الجولة الأولى.

ويقود محمد الشيخ -31 عاما- فريق وادي دجلة.

وبدأ كوبينا مشواره في الدوري المصري مع فريق سيراميكا كليوباترا في صيف 2020.

بينما انتقل صانع الألعاب الغاني إلى بتروجت في صيف 2022 ولمدة موسمين.

ويبلغ كوبينا من العمر 33 عاما وبدأ مشواره مع هارتس أوف أوك الغاني.