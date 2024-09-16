"القصة مستمرة".. برشلونة يعلن تجديد تعاقد أيتانا بونماتي

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

أيتانا بونماتي - لاعبة سيدات برشلونة مع الكرة الذهبية

أعلن نادي برشلونة تجديد تعاقد أيتانا بونماتي لاعبة فريق السيدات والمتوجة بالكرة الذهبية.

وكشف نادي برشلونة عن استمرار قصة بونماتي مع الفريق الكتالوني لكتابة التاريخ حتى 2028.

وكانت تقارير قد كشفت عن استعداد تشيلسي لدفع 3 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي بعقدها السابق.

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وأشار موقع ESPN أن بونماتي ستصبح أعلى لاعبة أجرا في منافسات السيدات.

وشاركت بونماتي في أكثر من 250 مباراة مع برشلونة وحصد العديد من الألقاب.

إذ توجت بونماتي بلقب الدوري الإسباني خمس مرات كما حصدت دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

أما على المستوى الدولي فتوجت بلقبي كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية.

وعلى المستوى الفردي حصدت أيتانا بونماتي جائزتي الكرة الذهبية وأفضل لاعبة في العالم 2023.

ويتراوح أجر اللاعبات الأعلى دخلا في العالم بين 400 ألف يورو إلى 600 ألف يورو سنويا.

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