تعافي ثنائي سان جيرمان قبل مواجهة جيرونا في دوري الأبطال

عاد البرتغالي فيتينيا إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان قبل المباراة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد سان جيرمان لملاقاة جيرونا في بداية مشوار دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

فبعد عودة وارن زائير إيمري إلى تدريبات الفريق يوم الأحد، تلقى باريس سان جيرمان دفعة أخرى بعودة فيتينيا للتدريبات يوم الاثنين.

وتعرض وارن زائير إيمري، مثل فيتينيا، لإصابة أثناء فترة التوقف الدولي.

وأصيب وارن زائير إيمري خلال هزيمة فرنسا أمام إيطاليا في بارك دي برانس، ليغيب عن لقاء ستاد بريست مساء السبت.

كما غاب فيتينيا عن لقاء بريست بعد تعرضه للإصابة في الكاحل أثناء وجوده مع منتخب البرتغال.

وسيقرر لويس إنريكي مدرب سان جيرمان موقف فيتينيا ووارن زائير إيمري من المشاركة في المباراة قبل ساعات من انطلاقها.

وكان النادي قد كشف تفاصيل إصابة حارسه جيانلويجي دوناروما التي ضربته في لقاء ستاد بريست.

وشارك الحارس الإيطالي في فوز سان جيرمان على ستاد بريست بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وأفاد نادي سان جيرمان في بيان: "بعد شعوره بألم في فخذه الأيمن خلال مباراة ستاد بريست، سيغيب جيانلويجي دوناروما عن الملاعب لمدة أسبوع سيخضع فيه للعلاج".

وشارك دوناروما في 4 مباريات هذا الموسم مع الفريق الباريسي.

واستقبلت شباك دوناروما 3 أهداف، بينما خرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة.

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