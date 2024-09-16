إخلاء سبيل أحمد فتوح
الإثنين، 16 سبتمبر 2024 - 17:12
كتب : FilGoal
قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات، إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر
أحمد فتوح
النادي : الزمالك
وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.
وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.
وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.
وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.
وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.
وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.
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